Lazio - Spal, le statistiche: Immobile cecchino contro i ferraresi

La Lazio ospita la Spal con l'obiettivo di riprendere la marcia di vittorie. Inzaghi si affida alla coppia Immobile - Caicedo, con il capocannoniere del campionato che contro i ferraresi ha buoni numeri. Di seguito le statistiche del match.

Sarà il 37esimo confronto diretto tra le due formazioni, il 30esimo nella massima serie.

Il bilancio totale sorride alla Lazio che è avanti per 14 a 11, con l’aggiunta di 11 pareggi.

All’Olimpico la Lazio vanta 9 successi, 6 pari e 2 ko.

In Serie A negli ultimi 4 precedenti la Lazio ha vinto 2 volte e la Spal altrettanto.

Le due vittorie biancocelesti sono il 5-2 a Ferrara del 6 gennaio 2018 e il 4-1 all’Olimpico (ultimo precedente a Roma) del 4 novembre 2018.

La Spal invece ha fatto sue le ultime due sfide al Mazza: 1-0 il 3 aprile 2019 e 2-1 il 15 settembre 2019.

Sarà il nono confronto diretto tra Inzaghi e Semplici.

Oltre allo 0-0 e al 5-2 (per la Lazio) della stagione 2017-18, il 4-1 (per la Lazio) e l'1-0 (per la Spal) della stagione 2018-19 e il 2-1 (per la Spal) dell'andata gli altri 3 faccia a faccia si sono giocati tutti a livello Primavera, quando Semplici allenava la Fiorentina.

Il bilancio a livello Primavera sorride a Inzaghi con 2 vittorie e 1 pareggio in tre sfide: i due successi sono arrivati nella doppia finale di Coppa Italia di categoria del 2013-14 vinta proprio dai biancocelesti ai danni della viola.

Il bilancio totale tra Inzaghi e Semplici recita così 4 vittorie del biancoceleste, 2 pareggi e 2 vittorie per il tecnico degli estensi.

Semplici ha incontrato altre 2 volte la Lazio in carriera, sempre a livello Primavera, e ha ottenuto 1 successo e 1 sconfitta.

Ciro Immobile ha un feeling particolare con la Spal visto che nella stagione 2017-18 ha realizzato addirittura un poker (unico nel nostro campionato), n el 2018-19 una doppietta e in questa stagione 1 gol.

Bel ricordo anche per Luis Alberto che il 6 gennaio 2018 aprì le marcature al Paolo Mazza.

Nella partita d’andata dello scorso anno Cataldi e Parolo hanno castigato i ferraresi.

Terza volta da avversario di Murgia contro la Lazio.

Oltre che per Murgia partita speciale per Vicari e Bonifazi, dichiaratamente tifosi della Lazio. Il secondo nella stagione scorsa, nel girone d’andata, ha segnato un gol contro la Roma all’Olimpico.

Sempre nella Spal gioca l’ex Lazio Floccari mentre in biancoceleste l'ex Spal Lazzari.