Lazio - Spal, Manila Nazzaro a LLSN: "Non molliamo e sogniamo in grande" - VD

Pochi minuti a Lazio – Spal. I biancocelesti di Inzaghi ospitano la squadra di Semplici per riprendere a correre dopo lo stop del derby e tenere il passo delle prime in classifica. Presente all’Olimpico anche la conduttrice televisiva Manila Nazzaro, grande tifosa biancoceleste. Queste le sue parole ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: “È una partita importante, è il momento di non mollare considerando anche cosa hanno fatto i nostri vicini di casa. La Spal è una squadra ostica nonostante si giochi in casa, incrociamo le dita. L’assenza di Correa? Può pesare, fa parte del gruppo. Il punto debole della Lazio è la panchina, non siamo la Juve che potrebbe fare un’altra squadra. Confido in Caicedo, credo molto nel Panterone che potrebbe avere uno stimolo in più. Ho visto i bimbi impazziti davanti ai cartonati, c’è sempre una bella atmosfera qui. Il sogno è vedere la Lazio lì in alto, non si dice per scaramanzia ma ci credono i ragazzi e anche noi”. (CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO ALL'ARTICOLO PER IL VIDEO)