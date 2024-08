Lazio, squadra in partenza: direzione Southampton - VIDEO

La Lazio è pronta per partire, questa mattina ha svolto l'ultimo allenamento nel quartier generale di Formello e in questi minuti ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino dove prenderà un volo diretto a Southampton. Domani i biancocelesti svolgeranno il penultimo test di questa pre-season, l'appuntamento col calcio d'inizio al St. Mary's Stadium è alle 20:30. La società, attraverso i canali social ufficiali, ha condiviso l'arrivo di Baroni e la squadra in aeroporto, accolti anche da qualche tifoso, accompagnato dal messaggio: "In viaggio verso Southampton!"

