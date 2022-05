Lazio stai attenta, anche un'altra squadra sta pensando a Romagnoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno degli obiettivi ormai dichiarati della Lazio per la prossima stagione è Alessio Romagnoli. Il difensore dal prossimo 1 luglio sarà libero di accasarsi dove vuole vista la fine del suo contratto con il Milan. Già da qualche tempo la società sta cercando di trovare un accordo con il giocatore ma al momento non c’è ancora l’intesa.

CONCORRENZA VIOLA – A quanto pare i biancocelesti non sono gli unici ad aver fatto un pensiero sul calciatore. Secondo quanto riportato da “La Nazione” anche la Fiorentina starebbe monitorando il centrale rossonero. Il direttore sportivo Pradè lo vede come il profilo ideale da affiancare ad Igor, anche lui di piede sinistro. Romagnoli però non ha problemi a giocare in entrambe le posizioni centrali della difesa a quattro. Dunque, è bene fare attenzione, le vie del mercato sono sempre infinite e soprattutto imprevedibili.