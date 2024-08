Lazio | Stiramento per Gila: ecco quando tornerà in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Stiramento. È questo il responso del nuovo stop di Mario Gila, che aveva già dovuto saltare la preparazione estiva per via della frattura all'alluce rimediata nel primo giorno di lavoro a Formello. Il difensore era assente anche ieri: come riferisce Corriere dello Sport, salterà le prime tre giornate di campionato (Venezia, Udinese e Milan) e tornerà dopo la sosta a disposizione di Baroni. Uno stop che non ci voleva, soprattutto in questo periodo in cui il tecnico sta cercando di trovare l'equilibrio perfetto per la sua nuova Lazio. Non è la prima volta che l'ex Real è costretto ad alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Anche al termine della scorsa stagione, infatti, Gila finì ai box per oltre tre settimane a causa di un problema agli adduttori. "È dura ma non mi abbatto. Tornerò ancora più forte e voglioso", le sue parole a metà luglio. Ora servirà lo stesso spirito.

TORNA ALLA HOMEPAGE