Lazio, Strakosha secondo albanese più costoso: è alle spalle di Hysaj

In Albania l'attenzione su Strakosha è sempre molto alta. Il portiere della Lazio è considerato un vero e proprio gioiello per la Nazionale delle Aquile guidata da Reja, della quale è un leader indiscusso nonostante la giovane età. Proprio in Albania i media hanno stilato un undici molto particolare, composto dai calciatori con il più alto valore di mercato. Strakosha non ha soltanto sopravanzato Berisha, ma è risultato il secondo più costoso. In testa Hysaj del Napoli con una valutazione di 23 milioni, poi Thomas a 20, davanti a Djimsiti dell'Atalanta fermo a 7,5. Un terzetto 'italiano', accompagnato tra gli altri otto da Veseli dell'Empoli e Ndoj del Brescia.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ESCLUSIVA CON L'AGENTE DI YAZICI

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE PARLA DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOME PAGE