Lazio, Strakosha si presenta al Brentford: "I sogni diventano realtà" - FOTO

Conclusa la lunga esperienza tra le fila della Lazio, Thomas Strakosha è pronto a iniziarne una nuova in Inghilterra, nel Brentford. Oggi è arrivata l'ufficialità, e qualche minuto fa il portiere ha voluto presentarsi a quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Condivisi alcuni scatti sul proprio profilo Instagram, ha aggiunto: "I sogni diventano realtà. Finalmente arrivo nel miglior campionato del mondo, la Premier League, e felice di farlo con l'ambizioso club del Brentford. Un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno fatto in modo che tutto ciò accadesse, in particolare mio fratello Dimitri e la mia famiglia. Ora tempo di lavorare e prepararsi per il nuovo capitolo".

