Lazio, sui social la seconda semifinale per eleggere il giocatore dell'anno

Terminata la stagione è arrivato il momento di decidere il giocatore dell'anno: la Lazio propone un sondaggio sui social

Ieri la Lazio ha dato il via sui propri canali social alla sfida per decretare il "Miglior Giocatore Dell'Anno". La mini competizione è divisa in due gruppi di quattro calciatori ciascuno e da cui solamente i due più votati di ogni "girone" riusciranno ad accedere alla finale. I nomi della prima semifinale sono quelli di Patric, Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson, con il centrocampista serbo che è in vantaggio rispetto ai tre contendenti. Oggi, invece la Lazio ha reso noti i nomi della seconda semifinale, coinvolgendo la sorpresa Manuel Lazzari, il solito Luis Alberto, il nuovo arrivato Mattia Zaccagni e l'immancabile Ciro Immobile. I quattro calciatori saranno sottoposti al giudizio dei tifosi che dovranno scegliere chi per loro è stato il migliore nella stagione passata. Solo i due giocatori più votati riusciranno a passare il turno e ad arrivare in finale, affrontando i migliori della prima semifinale e provando a conquistare il premio. Chi vincerà?