Lazio, sulla scia dell'entusiasmo: "Non c'è modo migliore..." - VIDEO

La Lazio ha annientato l'Inter, rifilando all'ex Inzaghi 3 gol pesantissimi e difficili da digerire. Uno dopo l'altro. Felipe Anderson, Luis Alberto e infine Pedro hanno fatto impazzire i nerazzurri annientandoli totalmente. Festa grande all'Olimpico, i biancocelesti hanno potuto abbracciare i propri tifosi che con sguardo fiero e tanto amore li hanno sostenuti dal primo all'ultimo secondo di gioco. Una serata di grandi emozioni che, nonostante siano passati ormai due giorni, sembrano essere più vive che mai. La società ha voluto riassumerle in un video pubblicato tramite i canali social ufficiali, per dare il buongiorno e augurare buona domenica al popolo laziale. Questo il messaggio che accompagna il post: "Non c'è modo migliore per iniziare questa domenica!"

