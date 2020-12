Lazio, tanti auguri a Fabrizio Ravanelli e Roberto Baronio

Giornata speciale quella di oggi per Fabrizio Ravanelli. L'ex calciatore tra le tante di Perugia, Juventus e Lazio oggi spegne infatti 52 candeline. "Penna bianca" ha indossato la maglia biancoceleste per due stagioni, la prima quella dei tronfi con Eriksson in panchina: lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana entrambe vinte contro l'Inter. Rimane a Roma per un altro anno e nel 2001 lascia la Capitale con un bottino di 10 reti in diciotto mesi.

Festa anche per un altro ex biancoceleste: Roberto Baronio, oggi vice allenatore di Pirlo alla Juventus, spegne 43 candeline. Per lui sono sei gli anni complessivi con l'aquila sul petto: 114 presenze, tre gol e quattro titoli conquistati dal 1996 al 2010.

