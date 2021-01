Lazio, tanti auguri all'uomo della storia: Lulic compie 35 anni

Senza 18 gennaio non ci sarebbe mai stato il 26 maggio, chi l'avrebbe mai detto? Sì, perché nella data di oggi compie gli anni Senad Lulic, il capitano della Lazio che incarna ormai da quasi un decennio il peggiore incubo dei cugini giallorossi. L'uomo della storia spegne 35 candeline e anche la Lazio ha voluto ricordare sui social il compleanno di uno dei suoi uomini più rappresentativi, degli auguri a cui si unisce l'intera redazione de Lalaziosiamonoi.it e che si spera siano di buon auspicio anche per il suo definitivo rientro in campo.