Lazio, Tare: "Milinkovic? Via solo a una condizione"

Il ds della Lazio Igli Tare, nel corso della trasmissione Club di Sky Sport ha risposto a una domanda di Fabio Caressa sul futuro di Milinkovic. Anche di fronte a un'offerta di 120-130 milioni la linea della società non cambia: "Fondamentale è la volontà del giocatore. In generale se un giocatore pensa che sia chiuso un ciclo e vuole andare da un'altra parte non deve essere un problema. I cicli finiscono, vedi quello che è successo al Napoli quest'anno. Il fatto che lui sia rimasto 5 anni a Roma è perché c'è un legame forte con la città e la società. Quando c'è stata qualche tentazione, un po' per volontà nostra, un poi' per la sua, non siamo mai andati fino in fondo. Le cose comunque vanno valutate a fine stagione".

LAZIO, CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA AL DS TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO