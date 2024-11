Lazio, Tavares a LSC: "Puntiamo alla vittoria. Non ho segreti, ma..."

A poche ore da Lazio - Porto, Nuno Tavares è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commenatre il match di Europa League: "Domani sarà una grande partita, dobbiamo essere concentrati su di noi, ci aspetta una gara difficile. Siamo in un bel momento, le aspettative sono alte, puntiamo alla vittoria. Segreto del mio impatto? Non ci sono segreti, abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo livello, il segreto è il lavoro.

Se ho sentito qualcuno della Nazionale portoghese? So che domani ci saranno molti occhi della Nazionale su questa partita ma devo fare quel che sto già facendo con la massima naturalezza e dobbiamo concentrarci soprattutto sulla Lazio.

Assist preferito? Non ci ho mai pensato, devo dire che uno che mi ha emozionato molto è stato quello contro il Milan. "Nuno Express" mi piace molto sia a me che ai miei amici. E' simbolo di affetto ma dobbiamo concentrarci solo sulla squadra".