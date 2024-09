Lazio | Tavares protagonista, ma Di Canio avvisa i tifosi: ecco il suo pensiero

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale nella giornata odierna svelando una conversazione avuta con Paolo Di Canio, ex bandiera della Lazio e con cui condivide lo studio di Sky Calcio Club. Le parole del giornalista: "Nuno Tavares? Di Canio mi ha detto di aspettarlo contro le grandi, perché in Premier faticava. Io penso che in Italia lui la differenza la può fare, ha forza di gamba e non crossa alla cieca, 4 assist in 4 partite non sono un caso. Ho un pensiero malizioso: assist di Tavares e gol di Guendouzi. Dobbiamo dire bravo a Tudor che voleva Tavares o rimproverarlo perché non voleva tenere Guendouzi? I due sono complementari".