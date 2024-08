Lazio, Tchaouna: "L'arrivo di Dia? Ieri ero a Salerno per..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'arrivo di Loum Tchaouna ha portato con sé tanta curiosità tra i tifosi della Lazio che, dopo aver visto le ottime prestazioni nella passata stagione con la Salernitana, sperano che il giocatore francese possa confermarsi anche in maglia biancoceleste. Il classe 2003, però, potrebbe non essere l'unico giocatore granata a trasferirsi nella Capitale, in questi giorni, infatti, la Lazio ha avviato anche le trattative con un ex compagno e amico di Loum Tchaouna, Boulaye Dia, che ieri ha portato la Salernitana ai sedicesimi di Coppa Italia con una doppietta segnata proprio sotto gli occhi del nuovo giocatore laziale. Intervenuto in conferenza stampa, il numero 20 di Baroni ha parlato del suo viaggio a Salerno, preferendo però il silenzio su un possibile arrivo del franco-senegalese: "Non posso dire nulla su Dia. Ieri ero allo stadio e ho fatto un post di incoraggiamento per la Salernitana sui social, sono andato per incoraggiarli".