Lazio, terza dose di vaccino per Leiva: "Per iniziare l'anno ancora più forte!" - FOTO

È appena tornato a Roma dopo qualche giorno di vacanza in Brasile, ma Lucas Leiva non ha perso tempo. Che importa se è l'ultimo giorno dell'anno e il tempo dovrebbe essere occupato per preparare la serata, ogni momento è buono... per vaccinarsi. Il brasiliano, che aveva già condiviso sui social il momento in cui aveva ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid, è tornato a pubblicare lo scatto sui social, aggiungendo: "Per iniziare l'anno ancora più forte".

Genoa, un altro calciatore positivo: il comunicato del club

Serie A, dalla Salernitana al Napoli: tutti i giocatori positivi al Covid

TORNA ALLA HOMEPAGE