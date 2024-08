Lazio, ti ricordi Vavro? Lo slovacco riparte dalla Germania

Denis Vavro ci riprova. Dopo la disastrosa esperienza alla Lazio, lo slovacco prova a rimettersi in gioco in uno dei top 5 campionati europei. Il difensore si è trasferito all'Amburgo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'operazione è stata ufficializzata sul sito del club tedesco accompagnata dal commento del direttore sportivo Sebastian Schindzielorz: “Siamo molto lieti che Denis Vavro si unisca al VfL Wolfsburg. È un difensore collaudato a livello internazionale di cui abbiamo potuto farci un'idea osservando Kamil Grabara. Ha maturato esperienza sia con l'FC Copenhagen in Champions League che, più recentemente, da titolare con la nazionale slovacca agli Europei e siamo convinti che sia il giusto complemento per i nostri giovani giocatori al centro della difesa. Ora possiamo colmare il divario creato dalle partenze di Maxence Lacroix e Moritz Jenz in questa posizione con Konstantinos Koulierakis e Denis Vavro".