Lazio, Toni: "Immobile può arrivare a Piola. Milinkovic come Zidane"

Fiorentina - Lazio è la sfida che caratterizza il lunedì di Serie A. I biancocelesti in trasferta cercheranno di sfondare il muro viola, debole nelle prime uscite stagionali. Negli studi di DAZN l'ex attaccante Luca Toni ha parlato del match: "La difesa della Lazio soffre meno perché davanti giocano meglio. Il centrocampo, con Milinkovic, è uno spettacolo. Stasera sarà un bel test perché la Fiorentina ha biogno di fare risultato. Lasciare in panchina Luis Alberto? E' un giocatore formidabile, ma Sarri ha la possibilità di scegliere quest'anno. Milinkovic ha le movenze di Zidane".

IMMOBILE - "Ciro ha dei numeri impressionanti, uno dei pochi che per me può battere il numero di gol in campionato. Purtroppo in Nazionale non sempre ha fatto bene e se la sono presa con lui più del dovuto. Ha un grande fiuto del gol, fa gol in tutte le maniere, dà profondità. In questa Lazio è perfetto perché tutti lo mettono in condizione di andare in porta".

VECINO - "Era con me ai tempi della Fiorentina. Sa fare tutto: è un giocatore di corsa, fa gol. Nel 4-3-3 è perfetto. Come dicevo prima, il centrocampo della Lazio è uno dei più forti e gli attaccanti sono avvantaggiati".

SARRI - "La Lazio con lui è cresciuto tanto. E' in una piazza in cui lo lasciano lavorare tanto, non ha troppe pressioni addosso. Più vengono i risultati e più i giocatori lo seguono. La Champions rimane l'obiettivo primario".