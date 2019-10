Lazio / Top Eight differenza reti in Europa: biancocelesti all'8° posto

Nella Top Eight delle squadre con la migliore differenza reti in Europa da ieri c'è anche la Lazio. Il 4-0 sul Torino non ha avuto un impatto solamente a livello morale e di classifica, ma anche a livello statistico. La Lazio va infatti a inserirsi in una speciale classifica che vede il Manchester City in vetta. I biancocelesti, restando nei confini nostrani, aggancia di fatto l'Inter. Ancora lontana due caselle l'Atalanta, per la quale il 7-1 sull'Udinese dello scorso fine settimana incide e non poco. Di seguito la classifica:

1) +23 M. City

2) +20 PSG

3) +17 Leicester, Barcellona

5) +15 Liverpool

6) +14 Atalanta

7) +13 Bayern M.

8) +12 Lazio, Inter, Real Madrid

FORMELLO, DITO LUSSATO PER IMMOBILE

CASSANO E LA SFIDA FRA LAZIO E ATALANTA

TORNA ALLA HOME