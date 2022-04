Lazio - Torino, il primo cambio di Sarri è obbligato: Patric out per infortunio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Primo cambio obbligato per Sarri in Lazio - Torino. L'allenatore s'è visto costretto a far a meno di Patric che, intorno al 40', ha accusato un problema alla coscia. Lo spagnolo, a terra, ha chiesto l'ingresso in campo dei medici, che l'hanno sottoposte alle primissime cure. Tuttavia, le sue condizioni non gli hanno permesso di proseguire la partita: al suo posto Luiz Felipe. Con tutta probabilità, i controlli a cui verrà sottoposto nelle prossime ore faranno luce sull'entità dell'infortunio.

