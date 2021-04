Lazio - Torino, la Procura Federale apre un'inchiesta sul club di Cairo

Ieri la Corte Sportiva d'Appello presieduta dal prof. Piero Sandulli ha respinto il ricorso della Lazio contro la mancata assegnazione del 3-0 nella partita con il Torino, ma nelle motivazioni ha attaccato duramente la società di Cairo. "Non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa società granata" oppure "comportamenti improntati ad una sorta di 'furbizia' che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni" sono delle vere e proprie stilettate per il club granata. Oggi la Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè ha aperto un'indagine sul Torino relativamente alle motivazioni date dal prof. Sandulli.

