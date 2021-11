Lazio, torna la vittoria in trasferta in Europa: il dato

La Lazio torna a vincere in trasferta in stagione (non accadeva da Empoli - Lazio 1-3 del 21 agosto) e risponde alle sollecitazioni di Sarri di ieri in conferenza stampa. Dopo i grandi passi avanti contro Atalanta e Marsiglia, i biancocelesti colgono il bersaglio grosso a Mosca e asfaltano la Lokomotiv con un rotondo 3-0. In Europa ciò non accadeva dal 25 ottobre 2018 a Marsiglia: in quel caso fu 3-1 con gol di Wallace, Caicedo, Payet e Marusic. Nell'edizione 2019-20 dell'Europa League e 2020-21 della Champions League la Lazio non aveva vinto lontano dall'Olimpico.