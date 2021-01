Lazio, torna la vittoria. Reina esulta: "Daje, tre punti conquistati" - FOTO

È rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di Lazio - Fiorentina, ma al termine della sfida Pepe Reina ha esultato insieme ai compagni per la vittoria ottenuta questo pomeriggio all'Olimpico. E dal campo i festeggiamenti si sono spostati sui social. Il portiere ha pubblicato su Instagram uno scatto della sfida, che vede i suoi compagni abbracciarsi, per poi aggiungere: "Daje Lazio, +3".

