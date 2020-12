Lazio, Torricelli: "La sfida con il Bayern Monaco porterà entusiasmo"

Si sono svolti i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale. La Lazio ha pescato i campioni in carica del Bayern Monaco, un test tanto ostico quanto stimlante per la squadra di Inzaghi. Moreno Torricelli ha commentato così ai microfoni di TMW Radio: "Per la Juventus prendere il Porto va benissimo. Per Atalanta e Lazio sarà più complicato, ma si gioca contro i più grandi come Bayern e Real. Quindi tutto questo può aiutare l'ambiente a fare cose incredibili e un entusiasmo importante. Puoi perdere sì, ma queste sfide ti gasano tanto. Mi auguro che il pubblico possa partecipare. La Lazio ha una rosa corta, sta facendo ottimi risultati anche in coppa ma per gestire anche il campionato devi avere più uomini. Qualche innesto sarebbe ideale"