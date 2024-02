Lazio, tra Bayern Monaco e Germania: ecco cosa dicono i precedenti

Il 14 febbraio la Lazio è attesa da un test complicato e sulla carta ai limiti del possibile. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà contro il Bayern Monaco in una gara che rievoca i sapori del doppio confronto datato 2021, in cui i biancocelesti persero in un Olimpico deserto (causa Covid) per 4-1 all'andata e con un più onorevole 2-1 nel ritorno delll'Allianz Stadium. Sono questi, d'altronde, gli unici precedenti tra le due formazioni, anche in quel caso validi per gli ottavi di finale di Champions League. Mai, infatti, bavaresi e capitolini si erano affrontati in passato.

I PRECEDENTI CON LE TEDESCHE - Migliora leggermente il dato in merito ai precedenti contro altre formazioni tedesche. Sono 18, infatti, le volte che i biancocelesti si sono trovati ad affrontare una squadra proveniente dalla Germania ottenendo 7 vittorie, altrettante sconfitte e solo 4 pareggi. Riaffiorano alla memoria, in questo senso, i 180' della stagione 2020/2021, quando ai gironi di Champions i ragazzi dell'allora tecnico Simone Inzaghi vinsero 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund e pareggiarono per 1-1 al ritorno.