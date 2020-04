Lazio, tre anni fa la prima magia di Luis Alberto: il ricordo del club - VD

Il 15 aprile di tre anni fa Luis Alberto siglava il suo primo gol con la Lazio. Davanti alla squadra di Simone Inzaghi, il Genoa di Juric. I biancocelesti riescono a rimontare due volte, chiudendo la sfida sul 2-2. Al vantaggio rossoblù, siglato da Simeone e Pandev, fanno seguito le reti di Biglia, a qualche secondo dal termine del primo tempo, e appunto di Luis Alberto, in pieno recupero. Quella che si gioca al Ferraris è una partita piena di gol, di occasioni, di tiri e di emozioni, con i due allenatori che, per la tensione, vengono espulsi. A causare le polemiche del popolo laziale, due mancati calci di rigore, non fischiati dall'arbitro Maresca: entrambi per un fallo di Burdisso, una volta su Parolo e l'altro su Keita. A distanza di anni da quella speciale marcatura, il club l'ha ricordato con un video su Twitter: "Tre anni fa... la prima scintilla, la prima magia".

