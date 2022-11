Lazio, tre anni fa nasceva la Zona Caicedo: il gol che è entrato nella storia

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Passano gli anni, ma Felipe Caicedo no. Sono trascorsi esattamente ben tre anni da quando in Italia e ancora meglio, nella Lazio, è nata la Zona Caicedo. Era una domenica pomeriggio di novembre, nel 2019 con precisione. La squadra allenata da Simone Inzaghi era impegnata nella 13° giornata di Serie A e dopo essere passata in vantaggio con la preziosa rete di Ciro Immobile, Caputo al 45' beffò i biancocelesti. Da quel momento, quando la squadra biancoceleste è rientrata in campo, la ripresa è stata totalmente sopraffatta da nervi perché la qualità del gioco era calato con il Sassuolo che si è reso pericoloso senza mai andare però al tiro. Così, a 10 minuti dal termine, Inzaghi inserisce Caicedo per Correa e la mossa si rivela vincente. Scatta il 91', la Lazio è in fiducia ma non sa ancora cosa sarebbe potuto accadere al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Infatti, Luis Alberto lavora un gran pallone e serve l'assist decisivo per Caicedo, che proteggendo la palla, si gira e di destro la infila dietro Consigli facendo esplodere di gioia i tifosi della Lazio. Per i biancocelesti non si trattava solo della quinta vittoria consecutiva in campionato, ma della storia dello stesso attaccante. Esattamente quel giorno, è nata la Zona Caicedo, l'uomo dell'ultimo minuto che di partita in partita riusciva a regalare alla squadra punti preziosissimi, come contro il Sassuolo: una vittoria in rimonta.