Lazio-Triestina ad Auronzo: orario e dove vederla in tv

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

Terzo incontro amichevole per la Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. Allo Zandegiacomo, domenica 17 luglio alle ore 18, arriva la Triestina. La squadra allenata da Andrea Bonatti gioca in Serie C e rappresenta sicuramente un test importante per la preparazione dei biancocelesti. Al momento sono in archivio i match contro Auronzo e Dekani. Il match sarà visibile su Lazio Style Channel, canale 233 della piattaforma di Sky. Potrai anche seguire la diretta, azione per azione, sul nostro sito a partire dalle ore 18. La Lazio chiuderà giovedì 21 luglio con gli sloveni del Primorje.