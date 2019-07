Lazio - Triestina, ufficiali data e orario della terza amichevole ad Auronzo

Primi giorni di lavoro a Formello per la Lazio, prima di gettarsi nel fresco delle montagne venete di Auronzo di Cadore. Viene via via stilato e ufficializzato il programma di amichevoli a cui Inzaghi e i suoi ragazzi prenderanno parte, la prima con la rappresentativa locale domenica 14 luglio e tre giorni dopo con la Top 11 del Cadore. Il livello tecnico tenderà ad alzarsi nel test in programma con la Triestina, che ha ufficializzato data e orario attraverso il proprio sito ufficiale: domenica 21 luglio alle 17. Appuntamento divenuto ormai piacevole habitué della preparazione estiva di entrambe le squadre, ancora una volta di fronte ai piedi delle montagne cadorine.

Lazio - Auronzo di Cadore: domenica 14 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio - Top 11 del Cadore: mercoledì 17 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio - Triestina: domenica 21 luglio ad Auronzo di Cadore (ore 17)

Lazio - Virtus Entella: mercoledì 24 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Bournemouth - Lazio: venerdì 2 agosto ore 20.45 a Bournemouth - Vitality Stadium

Paderborn - Lazio: sabato 3 agosto ore 16.00 a Paderborn - Benteler-Arena

Celta Vigo - Lazio: sabato 10 agosto a Vigo - Stadio Balaìdos (orario da definire)