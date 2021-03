Lazio, tutte le migliori azioni di Luiz Felipe in un video - VD

Luiz Felipe è arrivato giovanissimo alla Lazio, appena ventenne, ma ha avuto la capacità di imporsi quasi immediatamente diventando un pilastro della retroguardia laziale. Oggi il difensore brasiliano compie 24 anni e, in attesa che torni in campo dopo l'intervento alla caviglia, la società gli ha voluto dedicare un video pubblicato sui canali social ufficiali con tutte le migliori azioni in questi suoi anni di militanza biancoceleste: scivolate, anticipi e anche tanti gol.