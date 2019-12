Lazio, un 2019 da podio per Strakosha: è terzo per reti inviolate in Serie A

L'ultimo scalino, prima della definitiva consacrazione. Ci si aspettava questo dal 2019 di Thomas Strakosha. Servivano conferme, numeri a suffragare quanto di buono aveva sempre mostrato l'estremo difensore albanese. Eccoli qua: non solo Strakosha è il secondo portiere meno battuto dell'attuale campionato, ma - come riporta Calciatori Panini - il portiere della Lazio risulta sul podio del 2019 per il maggior numero di partite a reti inviolate. Sono 10 i suoi clean sheet nell'anno solare. Una quota che lo pone dietro solo a Sirigu e Donnarumma (al secondo posto in coabitazione con 12 partite a reti inviolate) e Samir Handanovic, primo a 13. Un altro tassello per dimostrare, numeri alla mano, la propria crescita. La Lazio ha puntato su Strakosha, Thomas la sta ripagando. E nel 2020 guai a non alzare l'asticella.

