Lazio, ci ricordiamo parate di Strakosha: è il 2° portiere meno battuto in Serie A

Sì, mister, qualche parata di Strakosha ce la ricordiamo. Come quella miracolosa su Nainggolan a Cagliari, o su Ronaldo all'Olimpico. In entrambi i casi si sarebbero rivelati interventi da tre punti. Interventi top per un portiere che sta crescendo, tra qualche incertezza in uscita e coi piedi. Ci può stare. La Lazio, comunque, si fida di lui. Anche perché l'albanese è il secondo estremo difensore meno battuto della Serie A in questo inizio di stagione: sono 16 i gol subiti da Strakosha, 5 le partite a reti inviolate. Uno score che lo pone dietro solo a una leggenda come Samir Handanovic dell'Inter (14 reti incassate e 7 clean sheet). Il portiere ad aver subito meno gol in assoluto è Szczesny (10), che però ha giocato la miseria di 10 partite al cospetto delle 16 di Strakosha e 17 di Handanovic. Di seguito (in foto), ecco la classifica completa dei portieri meno battuti della Serie A.

