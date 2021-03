Lazio, un biancoceleste nella top 11 della settimana -FOTO

Archiviata la 27esima giornata di Serie A, con la vittoria per 3-2 sul Crotone, sofferta ma con prestazioni individuali al di sopra della media. Una di queste è stata quella di Luis Alberto, che con un gran gol ha siglato il 2-1 momentaneo nel primo tempo. Qualità e quantità, leadership in mezzo al campo come spesso accade per lo spagnolo, inserito nella top 11 della Serie a di Whorescored. Un bel riconoscimento per Luis Alberto, arrivato già a quota 8 gol in campionato.

