Lazio, un obiettivo di mercato finisce ko: l'infortunio è terribile - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Bruttissimo infortunio durante l'amichevole tra Chelsea e Aston Villa, vinta dalla squadra di Birmingham per 0-1 (McGinn). Ad avere la peggio nello scontro con Konsa è stato Armando Broja, centravanti dei Blues. L'impatto tra i due è stato fortissimo e il ginocchio dell'attaccante albanese ha fatto crack. Un brutto ko - come si vede nel video qui sotto - che rischia di tagliarlo fuori per il resto della stagione. Una notizia che in parte riguarda anche la Lazio. Il calciatore, classe 2001, nelle scorse settimane era stato accostato ai biancocelesti come possibile acquisto low cost per il reparto avanzato. Una delle tante candidature per il ruolo di vice Immobile, anche se al momento il favorito sembra essere Mariano Diaz del Real Madrid.

CLICCA QUI PER IL VIDEO