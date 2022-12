Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "La richiesta folle di Mariano Diaz"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il nome di Mariano Diaz per l'estate è uno di quelli che stuzzica le attenzioni della Lazio. I biancocelesti avrebbero fiutato l'occasione a parametro zero per rinforzare l'attacco e permettere a Immobile di rifiatare. Il classe 1993, infatti, ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno e i Blancos non avrebbero nessuna intenzione di rinnovarlo. Sono anni, infatti, che Diaz non riesce a imporsi e con la "camiseta blanca" ha sempre fatto molta fatica a trovare il gol, al contrario di quanto visto in Francia con il Lione. E' proprio su questo che punta la Lazio, sulla sua volontà di riscatto che lo potrebbe portare, finalmente, a mostrare con continuità le sue caratteristiche da bomber, a tratti funambolico.

Se i biancocelesti potranno evitare di trattare con il Real, dovranno, però, convincere il giocatore. Secondo quanto riporta El Gol Digital, infatti, Mariano Diaz ha sempre rifiutato tutte le offerte che lo avrebbero potuto portare lontano da Madrid, dove il suo stipendio da 3,6 milioni di euro all'anno, domina anche sulla voglia di scendere in campo. In questi mesi il giocatore tenterà di strappare un rinnovo che, almeno all'apparenza, sembrerebbe impossibile. Se non dovesse riuscire nell'impresa, sarà costretto a rivedere le sue volontà, valutando anche altri aspetti oltre a quello economico. La Lazio, dal canto suo, gli offre la possibilità di tornare a imporsi: la società biancoceleste non può, e non vuole, accontentarele richieste economiche, troppo alte per le casse del club e, probabilmente, lontano dal valore reale del giocatore.