Lazio, una serata di festa: la cena con Lotito e Anna Falchi - FOTO

Il Natale è alle porte, ma prima della pausa la Lazio ha un ciclo importantissimo di partite. Juventus, Rennes e Cagliari tra campionato ed Europa League e ancora i bianconeri in Supercoppa il 22 dicembre. In vista di questi appuntamenti la Lotito and Friends di Francesco Ricco, un'associazione che conta un considerevole numero di tifosi biancocelesti, ha voluto organizzare una in un ristorante del centro di Roma per incrementare la dose di entusiasmo che coinvolge il mondo Lazio. Presenti il presidente Claudio Lotito, accompagnato dalla moglie Cristina Mezzaroma e dal figlio Enrico, il responsabile della comunicazione Stefano De Martino, il team manager Maurizio Manzini, l'attrice e nota showgirl Anna Falchi, investita del ruolo di madrina del gruppo. Prima del termine dell'evento Lotito ha preso la parola per salutare i tifosi presenti, promettendo il massimo impegno per cercare di portare a casa nuovi trofei. La Juventus è avvisata.

