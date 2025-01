Lazio, una storia di gloria e di titoli: il bilancio dopo 125 anni di vita

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La S.S Lazio compie oggi 125 anni di storia e i tifosi non si sono fatti pregare per celebrare questa speciale ricorrenza .In questi lunghi 125 anni è successo di tutto, tra momenti di gloria e periodi bui, ma lo spirito che contraddistingue la lazialità non è mai mutato di una virgola. Aldilà del mero lato calcistico, questa è una società con una storia più che significativa; come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la S.S Lazio ha attraversato due guerre mondiali, la monarchia, la repubblica e i cambiamenti sociali di un paese in evoluzione. Anche i trofei non sono mancati in 125 anni di storia, con ben 16 coppe alzate. Oltre alla prestigiosa Coppa delle Coppe e alla Supercoppa europea spiccano le 7 Coppe Italia, le 5 Supercoppe italiane e i 2 scudetti conquistati.