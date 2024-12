Lazio, una vittoria che entra nella storia: solo due volte ha fatto meglio

La vittoria della Lazio a Lecce non vale solo tre punti, ma molto di più. Serviva ripartire dopo lo 0-6 di lunedì e dare una risposta sul campo. Non è stata la Lazio più brillante della stagione, ma ha saputo resistere e portare a casa tre punti anche fin troppo sofferti. Con la gara di questa sera la Lazio raggiunge la decima vittoria in trasferta nel 2024, ed è un risultato storico. Infatti, stando a quanto riportato da Opta, un risultato del genere è stato raggiunto solo in altre due occasioni nella storia biancoceleste: nel 2023 (10 vittorie) e nel 2017 (12 vittorie).

10 - La #Lazio (10) ha vinto almeno 10 gare esterne in un singolo anno solare in #SerieA per la terza volta nella sua storia; nel 2023 (10) e nel 2017 (12) i due precedenti. Trasferta.#LecceLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 21, 2024