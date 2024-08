Lazio - Venezia, Focolari: "Castellanos mai visto così. Dele-Bashiru rivelazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari ha parlato della vittoria della Lazio contro il Venezia. Giornalista ed ex cronista Rai, ha espresso il proprio pensiero sulla sfida vinta dai biancocelesti grazie alle reti di Castellanos, Zaccagni e l'autogol di Altare. Ecco le sue parole: “Castellanos molto bene, ha fatto una gran partita. Ho visto una buona Lazio, con un momento in cui ha lasciato un po’ troppo il campo, una ventina di minuti nel secondo tempo ha abbassato troppo la guardia e questo non va bene, ma in generale ho visto una buona Lazio. Ho visto delle cose buone per esempio da Dele-Bashiru, non me l’aspettavo, è stata una sorpresa, una rivelazione. È un giocatore importante, un giocatore possente, prestigioso che tiene il campo. Anche Noslin che aveva cominciato male e poi invece è salito in cattedra. Poi alla fine di tutto quando abbassi un attimo la guardia esce fuori Provedel che è il tuo portiere: fa una parata stratosferica, perché è stratosferica. Però la Lazio ha preso anche due pali. Ha fatto tre gol, ha preso due pali quindi è una buona partenza. Certo, è il Venezia: non bisogna montarsi la testa. Però i segnali sono positivi, molto positivi. Soprattutto perché Castellanos così non l’avevamo mai visto".

"Ha tirato in porta tre o quattro volte, ha sbagliato un gol di testa molto facile, però ha preso un palo bellissimo, ha preso una traversa su deviazione, ha fatto un bel gol e se l’è conquistato. Il gol preso dalla Lazio è un errore della difesa, e di Rovella in particolare. In generale ho visto una buona Lazio: molto reattiva. Vanno in tre, quattro, cinque sulla palla, vanno a raddoppiare, a triplicare quando serve. Quindi c’è una certa continuità nel gioco. Poi ci sono stati quei quindici, venti minuti della metà del secondo tempo che hanno abbassato troppo la guardia.

Lì non mi è piaciuto perché hanno rischiato, hanno rischiato molto”.

TORNA ALLA HOMEPAGE