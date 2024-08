Lazio - Venezia, la prima di Castrovilli: la dedica della moglie Rachele - FOTO

La Lazio ha iniziato ufficialmente il suo cammino nella nuova stagione di Serie A, è in corso all'Olimpico la sfida col Venezia valida per la prima giornata. In attesa del suo esordio, Gaetano Castrovilli sta assistendo il match dalla panchina con la moglie e il figlio sugli spalti pronti a sostenerlo e a fare il tifo per lui. "In bocca al lupo Babbo. Sempre con te" è il messaggio che Rachele, sua dolce metà, gli ha dedicato con un post scattato dalla tribuna dello stadio insieme al piccolo Brando.

