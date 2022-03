Lazio - Venezia, le quote del match: padroni di casa super favoriti. Ma gli ospiti...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La ventinovesima giornata di Serie A si concluderà questa sera quando è in programma la sfida tra Lazio e Venezia. I padroni di casa sono reduci dal convincente successo col Cagliari in Sardegna, mentre gli ospiti stanno vivendo un periodo complicato, che ha fatto in modo finissero nelle zone "pericolose" della classifica. Il poker subito al Penso nell'ultima gara contro il Sassuolo, in questo senso, non ha aiutato né in termini di classifica né di umore. A dieci turni dalla fine del campionato, ogni punto diventa fondamentale per la squadra di Zanetti, a partire da quelli da guadagnare sul campo di una Lazio che vede nuovamente l'Europa. Andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

Partendo dal favore dei pronostici di cui gode la Lazio - il segno 1 vale 1.34 su Planetwin contro il 9.00 per la vittoria degli ospiti - gli scommettitori non escludono il No Gol, anzi. Sembra essere un'ipotesi plausibile che il Venezia rimanga a secco di marcature. Anche perché i biancocelesti si sono dimostrati più solidi in difesa, con la conseguente diminuzione delle reti subite. La combo 1 + No Gol vale 2.20 su Sisal, 2.30 su Snai. All'Olimpico si sfideranno la squadra che ha segnato più reti nell'ultima frazione di gioco (Lazio, 22) e la formazione che ha subite di più (Venezia, 22). Interessante, in questo senso, analizzare la quota che prende in considerazione l'arrivo di un goal dall'81' al triplice fischio: la quota è di 2.75 su William Hill. Se si vuol optare sul mercato "marcatori", infine, il nome caldo sembra essere quello di Felipe Anderson, in rete anche contro il Cagliari e in fiducia dopo un momento di down nel finale del girone d'andata. La giocata che mixa vittoria della Lazio e una sua marcatura vale 3.25 su Sisal.

Per gli esperti di scommesse, lo score che ha più possibilità di realizzazione è il successo dei biancocelesti per 2-0, quota 6.00 su William Hill, 6,75 su Sisal, 7.25 su Snai. Per quanto riguarda il tris della squadra di casa con gli ospiti a secco di reti, invece, la soglia fissata è più alta: 8.50 su LeoVegas, 9.00 su William Hill. Poco più alta la quota del 2-1, che raggiunge un massimo di 9.50 su Snai. Sempre a proposito di marcatori, Ciro Immobile si è reso autore di 43 reti in 46 sfide contro le neopromosse. A partire dal 2000, solo Gilardino ha fatto meglio dell'attaccante, reduce anche dal sorpasso su Piola per numero di goal. Una sua rete in apertura del match vale 3.10. Infine, la combo-tempo con la quota più invitante è Over 0.5-Over 1.5, e quindi l'arrivo di almeno una rete nella prima frazione e di almeno due nel corso della ripresa: 2.20 su Snai.

