Lazio - Venezia, Parolo: "Sarri è entrato nella testa dei giocatori"

Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match tra Lazio e Venezia in programma alle 20.45 all'Olimpico. Questo il pensiero, sul match, dell'ex biancoceleste Marco Parolo ai microfoni di Dazn: “La Lazio ha trovato il suo equilibrio, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si trovano meglio a centrocampo. Zanetti lo ha definito il migliore d'Italia, se non lo è sicuramente è uno dei migliori. Sarri è entrato nella testa dei giocatori. Per il Venezia sarà dura anchese Zanetti ha sempre sorpreso e preparato al meglio le gare".

"Adesso la Lazio ha tutte le settimane libere senza gli impegni infrasettimanali e sappiamo di quanto sia importante per Sarri lavorare nella fase di non possesso che secondo me è il suo marchio di fabbrica. Lavorano di reparto e anche gli attaccanti si stanno sacrificando nelle linee strette di centrocampo e difesa e quindi i giocatori si divertono di più anche a difendere".

LUIS ALBERTO - "Si sono conosciuti con Sarri e dopo un periodo difficile alla fine hanno trovato la quadra. Anche Luis all'inizio non aveva convinto, ora ha cambiato testa. Quando c'è sa quello che vuole, le sue qualità insieme ai tagli giusti di Zaccagni sono micidiali".

IMMOBILE - "Incarna perfettamente lo spirito dei tifosi della Lazio, non molla mai. Davanti alla porta non sbaglia neanche in allenamento".

MILINKOVIC - "La mezz’ala più forte in Italia. Quest’anno ha preso per mano la squadra quando serviva. E' un ragazzo che lavora tantissimo, si merita tutto quello che sta facendo".