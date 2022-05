Lazio - Verona, di padre in figlio: in campo due campioncini d'eccezione! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I figli di Luiz Felipe e di Cataldi, in occasione di Lazio - Verona, sono scesi in campo con i loro papà per fino ai secondi che hanno preceduto l'inizio del match. Prima del fischio dell'arbitro, dunque, i due bimbi con la divisa biancoceleste hanno assaporato da protagonisti l'atmosfera da brividi dell'Olimpico. Beatrice Baroni, ex compagna di Luiz Felipe, ha condiviso su Instagram la foto che ritrae i due "campioncini" mano nella mano.

