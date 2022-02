Lazio, Vieri contro Sarri: "Dice che finalmente può allenarsi? Vada in B o in C allora"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Prendiamo la prestazione positiva. La squadra è in crescita e finalmente potrà allenarsi sul serio". Queste le parole utilizzate da Maurizio Sarri nel post-partita della gara contro il Porto, nel giorno dell'eliminazione dall'Europa League. L'allenatore ha voluto prender i lati positivi dell'uscita dalla competizione, sottolineando che, con un impegno a settimana, si avrà la possibilità di lavorare in modo più mirato e senza "urgenza". Il tema ha alimentato il dibattito. Lo confermano le parole di Christian Vieri che, nel corso della Bobo TV, ha spiegato il suo punto di vista: "Sono stato un anno alla Lazio e ho vinto la Coppa della Coppe. Sarri ha detto 'Ora finalmente ci possiamo allenare'. Non le voglio sentire queste ca***te".

Poi ha proseguito: "Allora vai ad allenare in Serie B o in Serie C e giochi una volta a settimana. Non le voglio sentire queste cose, perché la Lazio deve fare queste cose, perché la Lazio deve fare o la Champions o l'Europa League. Quindi non dire 'Ora ci possiamo allenare'. Se non ti va bene, vai ad allenare in Serie C che giocano una volta a settimana. Goditi il momento, goditi il lavoro che hai fatto tutto l'anno. Mi sembra una roba da pazzi".

