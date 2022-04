Lazio, Vieri su Lotito: "Nessun debito, stipendi puntuali. Cosa gli si può imputare?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione della sfida tra Lazio e Milan si è concretizzata la contestazione dei tifosi biancocelesti nei confronti della dirigenza, e in particolare di Claudio Lotito. Il presidente è stato attaccato, tra le altre cose, per la decisione di far pagare minimo 40 euro i biglietti per il big match, arrivato al termine di una stagione in cui, data l'assenza di abbonamenti, i sostenitori della Lazio hanno dovuto far fronte a una spesa già alta per assistere alle gare all'Olimpico. Tuttavia, c'è chi non è d'accordo con il malumore della piazza. È il caso, ad esempio, di Christian Vieri che, nel corso della Bobo TV, ha spiegato il suo punto di vista: "Capisco i tifosi laziali, ma al presidente cosa gli si può imputare? Non fa mai debiti, gli stipendi sono sempre puntuali. La società è quotata in Borsa e ogni tanto fa pure la Champions. A livello imprenditoriale è perfetto, non gli si può imputare nulla".

