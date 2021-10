Lazio, Virgili: “Il problema della squadra è mentale anche se la rosa…”

La sconfitta amara della Lazio contro l’Hellas Verona ha sollevato delle perplessità, al centro della discussione l’andamento altalenante della squadra. In merito si è espresso anche Aurelio Virgili, figlio dell’ex calciatore viola e amico di Maurizio Sarri, queste le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Sarri? Ci sentiamo spesso, ma sempre prima delle partite e mai dopo. La Lazio fa delle belle prestazioni, però incorre in questi blackout che anche lo stesso Maurizio non riesce a spiegarsi. Penso che sia un discorso mentale, anche se va detto che la squadra ha pochi ricambi e un’età media abbastanza alta. Se si guarda la formazione della Lazio, considerato che Muriqi è fischiato appena entra in campo, mi chiedo chi può giocare quando Immobile sarà infortunato. Sarri deve cominciare a pretendere qualcosa e non ad accettare tutto quello che la società gli propone”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, ripresa: contrasti duri, Tare segue la seduta con Sarri