Lazio, volano gli abbonamenti per la Champions e campionato: il dato aggiornato

In attesa della ripresa del campionato, la Lazio guarda crescere sempre più i numeri relativi agli abbonati. Dalla partita con il Genoa la campagna Essere Laziali ha riperto i battenti per permettere ai tifosi di sottoscrivere le tessere. Superato lo storico record dell'era Claudio Lotito, quando nel 2004-2005 furono 28.731, ad oggi si registrano 29.800 abbonamenti. La vittoria contro il Napoli ha certamente aumentato l'entusiasmo tanto da essersi registrata un'impennata. Ricordiamo che la campagna abbonamenti resterà aperta fino al 13 settembre alle ore 19. L'obiettivo 30.000 è davvero a un passo. Stando invece ai mini abbonamenti per la Champions League, ad oggi sono 8300, la cui vendita si chiuderà il 19 settembre, nel giorno della gara contro l'Atletico Madrid di Simeone.

Pubblicato il 06-9 alle 21:15