Lazio, Wilson: "Atalanta di un altro livello, troppo gap con le alternative"

Lazio reduce da due vittorie e un pareggio, contro il Bologna: l'obiettivo rimane il quarto posto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Pino Wilson: "Soltanto chi non ammette l'evidenza non si rende conto che l'Atalanta ha raggiunto uno standard superiore a quello della Lazio. Questo non vuol dire che la Lazio non se la giocherà per il quarto posto, ma il percorso della squadra di Gasperini è chiaro e limpido. L'Atalanta non solo ha un organico di titolari importanti, ma ha anche alle loro spalle giocatori che si alternano e fanno bene. Va accettato, così come allo stato attuale la Lazio è superiore al Milan. Chi osserva le partite dell'Atalanta sa che stiamo parlando di una squadra che anche quando perde gioca un calcio importante. Per quanto riguarda la Lazio, non è possibile essere soddisfatti di quanto fatto in questo inizio di stagione. Mi è piaciuta la prima gara con la Samp e la parte di gara con l'Inter in cui si è costruito molto. Per il resto non c'è stata continuità. Posso comunque essere ottimista, la qualità c'è, ma resta il gap con le alternative".

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, FARE GRUPPO PER CORREA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE