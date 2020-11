Lazio, Wilson: "Attaccare Immobile denota mediocrità professionale"

Tornerà la prossima settimana in televisione Pino Wilson, Football Crazy su GoldTv si prende una pausa temporanea così come il campionato, fermo per la sosta delle nazionali. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, parlando di campo ma partendo prima di tutto dal fuoco mediatico che sta colpendo il club biancoceleste e Ciro Immobile: "Mettere in prima pagina un giocatore di una serietà pazzesca e che ha sempre dimostrato la sua correttezza mi è sembrato un attacco mediatico fuori luogo e professionalmente mediocre. Non so come andrà a finire la questione tamponi ma, comunque sia, quello che è successo di certo non è stato etico dal punto di vista professionale".

LA SOSTA AL MOMENTO GIUSTO - "In questo momento la Lazio sta recuperando tutti i momenti negativi, tra infortuni e contagiati. Queste due settimane serviranno per far rientrare tutti nella rosa, chi è andato in nazionale ha fatto un'ulteriore sforzo ma avrà una carica in più. Positivo che possiamo riproporci tra dieci giorni, questo darà un vantaggio non indifferente dopo questo periodo. L'anno scorso eravamo tredici o quattordici, ora con l'avvento dei nuovi la rosa si è allungata ed è migliorata sotto il profilo tecnico. Tutto questo mi fa pensare a una Lazio che non deve rincorrere l'infortunato di turno a tutti i costi, va tenuto presente che gli ultimi risultati li abbiamo conseguiti in assenza di giocatori fondamentali. I titolari sono stati sostituiti nel modo migliore".

LA CONFERMA DELLE RISERVE - "Reina? Giocatore con un percorso di carriera notevolissimo, il suo rendimento e la sua prontezza non mi meravigliano. Con i piedi non è secondo a nessuno e tra i pali ha grande esperienza. Caicedo ci smentisce per l'ennesima volta, ogni anno sembra il partente della situazione. Lo abbiamo tenuto con merito e ci ha portato diversi punti grazie alla sua caparbietà e alla sua prontezza, senza dimenticare che sotto il profilo tecnico non è l'ultimo degli arrivati: fa gol pesanti ma anche belli, basta vedere quello contro la Juventus che è di ottima fattura e in cui era anche marcato stretto da Bonucci. Non credo che nessuno vorrà più mettere in discussione le sue doti".