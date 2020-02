Lazio, Wilson: "C'è entusiasmo, l'ambiente è di nuovo unito"

Per la Lazio è già tempo di campionato, domani ci sarà il Verona all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "Bella la risposta del pubblico per domani, non è facile riempire così l'Olimpico di mercoledì sera. Bel segnale, c'è tanta euforia intorno a questa squadra, è segno che si è fuso nuovamente tutto l'ambiente. L'entusiasmo è tanto, ormai vedo macchine parcheggiate sui marciapiedi di Corso Francia. Nuovo stadio? Non credo sarà collocato in città".

